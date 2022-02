Registrato nella notte un terremoto di Magnitudo 3.3 vicino a Resiutta (Di martedì 15 febbraio 2022) nella notte del 15 febbraio alle ore 03:12 si è verificato un terremoto di Magnitudo 3.4 a 5 km ad ovest di Dogna, Registrato alla profondità 12.7 km.Il terremoto è stato localizzato dal Centro di Ricerche Sismologiche dell’OGS. Nell’ultimo mese si sono registrati 24 terremoti nell’intorno dell’area epicentrale nel raggio di 30km Leggi su udine20 (Di martedì 15 febbraio 2022)del 15 febbraio alle ore 03:12 si è verificato undi3.4 a 5 km ad ovest di Dogna,alla profondità 12.7 km.Ilè stato localizzato dal Centro di Ricerche Sismologiche dell’OGS. Nell’ultimo mese si sono registrati 24 terremoti nell’intorno dell’area epicentrale nel raggio di 30km

