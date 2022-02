Referendum | Scotto | ' su eutanasia ora intervenga Parlamento'

Leggi su liberoquotidiano

(Di martedì 15 febbraio 2022) Roma, 15 feb. (Adnkronos) - "Stop alegale della Consulta non cambia la necessità di intervenire in. Bisogna colmare un vuoto legislativo così come la Corte più volte ha segnalato al. Non ci sarà unma resta necessario tutelare la sfera dei diritti individuali". Così Arturo, coordinatore di Articolo Uno, su twitter.