Psg-Real Madrid | programma e telecronisti Sky e Mediaset ottavi Champions League

(Di martedì 15 febbraio 2022) Ile isu Sky edi Psg-, match valido per l’andata deglidi finale di. Al Parco dei Principi sfida di grandissimo fascino tra due squadre che erano deputate ad arrivare in finale. E che invece si giocano solo il pass per i quarti. Primo atto in terra francese, fischio d’inizio alle ore 21 di martedì 15 febbraio: chi la spunterà? Psg-sarà visibile su Sky Sport Uno con la telecronaca di Andrea Marinozzi e Nando Orsi e su Canale 5 con la telecronaca di Riccardo Trevisani e Massimo Paganin. SportFace.

elchiringuitotv : ?? OFICIAL ?? ???????? Daniele ORSATO arbitrará la ida del PSG - REAL MADRID en Champions. #UCL - footmercato : Carlo Ancelotti encense Marco Verratti - marca : ?????? ¡Ancelotti confirma que Benzema llega al partido contra el PSG! - syaifulamin_ : PSG 4-1 Real Madrid - SirGerald98 : @6ty9n PSG 2-2 Real Madrid #DABODABO -

Ultime Notizie dalla rete : Psg Real

Un modo alternativo per vedere in streamingMadrid è abbonarsi a Mediaset Infinity+ , altra piattaforma che ha acquisito i diritti sulla massima competizione continentale, ad un costo di 7,......00 Strasburgo - Nantes 1 - 0 15:00 Troyes - Metz 0 - 0 17:00 Rennes - Brest 2 - 0 20:45 Lille -... Utd 1 - 1 BASKET - EUROLEAGUE 18:45 Fenerbahçe -Madrid 66 - 51 19:00 algiris - Milano 70 - 74 ...Le scelte di Pochettino per la sfida contro il Real Madrid, in programma questa sera alle 21 (diretta su Sky) Il PSG si prepara per sfidare il Real Madrid per gli ottavi di finale di Champions League ...Champions League: il programma e la partita trasmessa in chiaro Questa sera in campo due partite degli ottavi di finale di Champions League: Sporting Lisbona-Manchester City e PSG-Real Madrid.