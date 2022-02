Pino Cabras, l’onorevole No vax che non può entrare alla Camera: «Per arrivare a Roma passo da Budapest» (Di martedì 15 febbraio 2022) l’onorevole Pino Cabras è stato eletto in Parlamento con il Movimento 5 Stelle ma oggi è presidente di Alternativa. Di mestiere fa l’analista finanziario ma è stato anche coautore di libri con Giulietto Chiesa. Dal M5s è stato cacciato per non aver votato la fiducia al governo Draghi. E ora, dice a La Stampa, non può più entrare alla Camera perché ci vuole il Green pass e si sente «segregato come Rosa Parks», ovvero l’eroina dei diritti civili divenuta famosa per aver rifiutato nel 1955 di cedere il posto su un autobus a un bianco già tirata in ballo da Ugo Mattei. Lui non ha voluto farsi immunizzare: «No, io non sono vaccinato. La mia non è una scelta ideologica, come altri milioni di cittadini ho fatto un ragionamento di costi e benefici. Non ho nulla contro i vaccini: quando sono ... Leggi su open.online (Di martedì 15 febbraio 2022)è stato eletto in Parlamento con il Movimento 5 Stelle ma oggi è presidente di Alternativa. Di mestiere fa l’analista finanziario ma è stato anche coautore di libri con Giulietto Chiesa. Dal M5s è stato cacciato per non aver votato la fiducia al governo Draghi. E ora, dice a La Stampa, non può piùperché ci vuole il Green pass e si sente «segregato come Rosa Parks», ovvero l’eroina dei diritti civili divenuta famosa per aver rifiutato nel 1955 di cedere il posto su un autobus a un bianco già tirata in ballo da Ugo Mattei. Lui non ha voluto farsi immunizzare: «No, io non sono vaccinato. La mia non è una scelta ideologica, come altri milioni di cittadini ho fatto un ragionamento di costi e benefici. Non ho nulla contro i vaccini: quando sono ...

