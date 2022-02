(Di martedì 15 febbraio 2022), 15 feb. - (Adnkronos) - Il Presidente della Repubblica, Sergio, ha telefonato al Presidente del Coni, Giovanni. “La prego di rivolgere alle atlete e agli atleti italiani i mieiper i risultati sinora conseguiti e per il comportamento avuto in queste Olimpiadi – ha detto il Capo dello Stato -. Siete stati molto bravi, continuate così. Un particolareva a Sofia. L'ho seguita, ho visto quanti sacrifici ha fatto per tornare dopo l'infortunio. A lei i miei più vivi apprezzamenti, ovviamente da estendere ai tecnici, ai dirigenti e alle federazioni. Al vostro rientro in Italia vi aspetto al Quirinale”. Presidenteha ringraziatoe ha poi telefonato a Sofia ...

Advertising

Eurosport_IT : Il risveglio dell'Italia è da SOGNOOOO ???????? #SciAlpino | #Beijing2022 | #Goggia | #Delago - Agenzia_Ansa : Sofia Goggia (argento) e Nadia Delago (bronzo) centrano un podio storico per l'Italia a Pechino 2022 nella discesa… - Eurosport_IT : Charlène Guignard e Marco Fabbri sono meravigliosi! ?? Gli azzurri chiudono la gara Olimpica con 205.07 punti raggi… - TV7Benevento : Pechino 2022: Vonn a Goggia, 'orgogliosa di te' - - TV7Benevento : Pechino 2022: Mattarella chiama Malagò, 'complimenti ad azzurri e un saluto a Goggia' - -

Ultime Notizie dalla rete : Pechino 2022

La medaglia d'argento conquistata da Sofia Goggia alle Olimpiadi invernali diè solo l'ultima storia che racconta di un recupero lampo dopo un grave infortunio , arrivato a ridosso di una competizione internazionale, e di un successo da ricordare per sempre. La ......DIRETTA LIVE della seconda giornata di gare della competizione di bob a 2 maschile! Buongiorno e benvenuti alla Diretta Live della seconda ed ultima giornata delle Olimpiadi invernali di...Su Twitter, Marcell Jacobs, oro olimpico ai Giochi Olimpici di Tokyo 2020 nei 100 metri e nella staffetta 4×100 metri, dedica un tweet all’impresa d’argento di Sofia Goggia nella discesa libera ai ...Anche se l'India è preoccupata per la crescente influenza cinese in Sri Lanka, Peiris ha assicurato a Delhi che i legami di Colombo con Pechino non minano in alcun modo la "speciale qualità del ...