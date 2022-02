Pechino 2022 | Goggia | “Sono felice | ho dato tutto quello che potevo”

Leggi su sbircialanotizia

(Di martedì 15 febbraio 2022) (Adnkronos) – “Hochestata davverodella mia sciata. Sentivo che la velocità c’era nella parte alta perché saltavo molto ovunque. Mi dispiace per l’ultima parte, sentivo che forse in alcune parti della pista avevo un po’ di vento contro, ma è qualcosa che non puoi controllare. Alla finedel mio risultato, perché essere qui alle Olimpiadi dopo il mio incidente a Cortina non era affatto garantito”.le parole di Sofia, dopo l’argento nella discesa olimpica di. “È comunque una medaglia. È ancora una grande medaglia. È una medaglia incredibile per la condizione degli ultimi 20 giorni. Mi...