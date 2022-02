Nuova interfaccia Gmail: cosa cambia esattamente? (Di martedì 15 febbraio 2022) Lo scorso mese di gennaio 2022, Google ha mostrato in via ufficiale i dettagli relativi alla Nuova visualizzazione integrata per Gmail tramite Web. Ed ecco che alcuni giorni fa il colosso di Mountain View ha reso noto il lancio, che era stato già avviato sia per gli utenti muniti di account Google personali, sia per domini a pagamento e con rilascio veloce. Adesso la Nuova visualizzazione integrata per Gmail via Web è disponibile per tutti gli utenti registrati al servizio gratuito di posta elettronica supportato da pubblicità e fornito da Google. Il produttore statunitense ha voluto spiegare come attivare la Nuova interfaccia unificata e quando sarà rilasciata per l’account personale. Per poterla attivare occorrono i seguenti step: come prima cosa, basta cliccare ... Leggi su optimagazine (Di martedì 15 febbraio 2022) Lo scorso mese di gennaio 2022, Google ha mostrato in via ufficiale i dettagli relativi allavisualizzazione integrata pertramite Web. Ed ecco che alcuni giorni fa il colosso di Mountain View ha reso noto il lancio, che era stato già avviato sia per gli utenti muniti di account Google personali, sia per domini a pagamento e con rilascio veloce. Adesso lavisualizzazione integrata pervia Web è disponibile per tutti gli utenti registrati al servizio gratuito di posta elettronica supportato da pubblicità e fornito da Google. Il produttore statunitense ha voluto spiegare come attivare launificata e quando sarà rilasciata per l’account personale. Per poterla attivare occorrono i seguenti step: come prima, basta cliccare ...

Advertising

TuttoTechNet : Google spiega come funziona la nuova interfaccia di Gmail in roll out da oggi - zazoomblog : Google spiega come funziona la nuova interfaccia di Gmail sul Web - #Google #spiega #funziona #nuova - TuttoAndroid : Google spiega come funziona la nuova interfaccia di Gmail sul Web - grillotalpa : RT @puntotweet: Gmail: la nuova interfaccia per tutti (come fare) - puntotweet : Gmail: la nuova interfaccia per tutti (come fare) -