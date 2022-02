Napoli, Politano e Lobotka out per almeno due settimane (Di martedì 15 febbraio 2022) La partita contro l’Inter ha regalato al Napoli un punto comunque importante per non perdere il treno dello Scudetto. Gli uomini di Luciano Spalletti hanno condotto la partita egregiamente, con la squadra che alla fine ha cercato di mantenere il risultato. Dalla partita, però, arriva una notizia non positiva per il mister azzurro, ovvero gli L'articolo Leggi su dailynews24 (Di martedì 15 febbraio 2022) La partita contro l’Inter ha regalato alun punto comunque importante per non perdere il treno dello Scudetto. Gli uomini di Luciano Spalletti hanno condotto la partita egregiamente, con la squadra che alla fine ha cercato di mantenere il risultato. Dalla partita, però, arriva una notizia non positiva per il mister azzurro, ovvero gli L'articolo

Advertising

GoalItalia : ?? ULTIM'ORA ?? Il Napoli perde sia Politano che Lobotka: l'esito degli esami ?? - napolista : CorSport: #BarcellonaNapoli, #Ounas ancora non al top, a destra #Elmas o #Malcuit Con Politano e Lozano infortunat… - infoitsport : Napoli, elongazione del soleo per Politano: a rischio anche il match contro il Milan - Salvato95551627 : RT @claudioruss: Fuori uno, anzi due. Perché il #Napoli, dopo #Lozano, perde anche #Politano. Chi gioca giovedì sera in Barcellona-Napoli?… - Salvato95551627 : RT @infoitsport: Barcellona-Napoli, out Lobotka e Politano: Spalletti ha già scelto i sostituti -