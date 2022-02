Milano, bimbo di 4 anni muore per una peritonite acuta (Di martedì 15 febbraio 2022) : il giorno prima era stato portato in pronto soccorso ed era stato dimesso con una diagnosi di gastroenterite Il giorno prima il bimbo di 4 anni era stato portato al Policlinico di Milano perché vomitava e lamentava dolori all’addome. Poi il giorno dopo i genitori hanno chiamato il 118 ma il bimbo non ce l’ha fatta: è morto per una peritonite acuta. É accaduto lo scorso novembre, ma la notizia è emersa oggi. Per la specializzanda che lo ha visitato e per il medico di turno si trattava di una gastroenterite. Così il piccolo è stato dimesso e riportato a casa. Il giorno dopo le sue condizioni di salute si sono aggravate ed è stato trasportato d’urgenza in ospedale con il 118. Ma il bimbo è deceduto in ospedale per una peritonite ... Leggi su 361magazine (Di martedì 15 febbraio 2022) : il giorno prima era stato portato in pronto soccorso ed era stato dimesso con una diagnosi di gastroenterite Il giorno prima ildi 4era stato portato al Policlinico diperché vomitava e lamentava dolori all’addome. Poi il giorno dopo i genitori hanno chiamato il 118 ma ilnon ce l’ha fatta: è morto per una. É accaduto lo scorso novembre, ma la notizia è emersa oggi. Per la specializzanda che lo ha visitato e per il medico di turno si trattava di una gastroenterite. Così il piccolo è stato dimesso e riportato a casa. Il giorno dopo le sue condizioni di salute si sono aggravate ed è stato trasportato d’urgenza in ospedale con il 118. Ma ilè deceduto in ospedale per una...

