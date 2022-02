LIVE Bob a 2, Olimpiadi 2022 in DIRETTA: oro per Francesco Friedrich! Lochner e Hafer completano la tripletta tedesca (Di martedì 15 febbraio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 15:43 La nostra DIRETTA LIVE termina qui. Abbiamo assistito alla storia. Grazie per essere stati con noi e continuate a seguire OA Sport per analisi e approfondimenti su questa e su tutte le gare dei Giochi Olimpici di Pechino 2022! 15:41 Storica anche la tripletta tedesca, completata da Johannes Lochner e Christoph Hafer. Non era mai successo nella storia della disciplina che il podio olimpico fosse monopolizzato da una nazione. Incredibile davvero. 15:39 Friedrich si conferma oro nel bob a 2 dopo il successo a Pyeongchang e proverà a bissare la doppietta nella gara di bob a 4, fatto mai successo nella storia. 15:37 Siamo davanti a un fenomeno pazzesco. Insieme al suo frenatore Thorsten ... Leggi su oasport (Di martedì 15 febbraio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA15:43 La nostratermina qui. Abbiamo assistito alla storia. Grazie per essere stati con noi e continuate a seguire OA Sport per analisi e approfondimenti su questa e su tutte le gare dei Giochi Olimpici di Pechino! 15:41 Storica anche la, completata da Johannese Christoph. Non era mai successo nella storia della disciplina che il podio olimpico fosse monopolizzato da una nazione. Incredibile davvero. 15:39 Friedrich si conferma oro nel bob a 2 dopo il successo a Pyeongchang e proverà a bissare la doppietta nella gara di bob a 4, fatto mai successo nella storia. 15:37 Siamo davanti a un fenomeno pazzesco. Insieme al suo frenatore Thorsten ...

