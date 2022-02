Lazio: Zingaretti, 'per la Sanità cambierà tutto, in arrivo 60 case e 10 ospedali di comunità' (Di martedì 15 febbraio 2022) Roma, 15 feb (Adnkronos) - Nel Lazio per la medicina di base "cambierà tutto, abbiamo preso 7 anni fa la Sanità dall'abisso del commissariamento, ora siamo usciti dall'abisso. Il salto è la nuova Sanità di territorio, sono già programmate nel Pnnr e finanziate 60 case di comunità e 10 nuovi ospedali di comunità e faremo molti hub della Sanità digitale". Lo ha detto Nicola Zingaretti al sito del Messaggero. Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 15 febbraio 2022) Roma, 15 feb (Adnkronos) - Nelper la medicina di base ", abbiamo preso 7 anni fa ladall'abisso del commissariamento, ora siamo usciti dall'abisso. Il salto è la nuovadi territorio, sono già programmate nel Pnnr e finanziate 60die 10 nuovidie faremo molti hub delladigitale". Lo ha detto Nicolaal sito del Messaggero.

