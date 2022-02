La mafia non usa più la lupara, ma il denaro per corrompere e aprirsi le strade. (Di martedì 15 febbraio 2022) di Libera. Tangentopoli non è finita. Mafie e corruzione sono fenomeni che sembrano essere radicati nel “senso comune”, con la tendenza a considerare questi fenomeni criminali una “patologia nazionale”. Sei cittadini su dieci intervistati ritiene che non sia cambiato nulla dal 1992. Il 22% degli intervistati pensa che la corruzione sia ancora più cresciuta. Il 78% degli Leggi su freeskipper (Di martedì 15 febbraio 2022) di Libera. Tangentopoli non è finita. Mafie e corruzione sono fenomeni che sembrano essere radicati nel “senso comune”, con la tendenza a considerare questi fenomeni criminali una “patologia nazionale”. Sei cittadini su dieci intervistati ritiene che non sia cambiato nulla dal 1992. Il 22% degli intervistati pensa che la corruzione sia ancora più cresciuta. Il 78% degli

Advertising

batteraio : RT @manuelparente: Uno Stato che vessa, ricatta e affama i propri cittadini non è più lo Stato, ma la mafia. E la mafia va combattuta. Semp… - CiroNoEuro : RT @manuelparente: Uno Stato che vessa, ricatta e affama i propri cittadini non è più lo Stato, ma la mafia. E la mafia va combattuta. Semp… - freeskipperIT : La mafia non usa più la lupara, ma il denaro per corrompere e aprirsi le strade. - manuelparente : Uno Stato che vessa, ricatta e affama i propri cittadini non è più lo Stato, ma la mafia. E la mafia va combattuta.… - IVALDO1962 : RT @Moonlightshad1: Il lavoro in Italia uccide più della mafia e della criminalità ma la politica, le istituzioni e i governi non si pongon… -