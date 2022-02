Juventus, Alex Sandro futuro in bilico: il possibile sostituto (Di martedì 15 febbraio 2022) Qualcosa si muove a Torino, si vocifera infatti che i rapporti tra Alex Sandro e la Juventus siano giunti al capolinea. La società bianconera sarebbe alla ricerca di un sostituto e avrebbe trovato un nome perfetto. Juventus sostituto Alex Sandro A riportare la notizia è Fichajes.net, che avrebbe anche svelato il nome nel mirino della dirigenza bianconera. Si tratterebbe di Ramy Bensebaini, difensore algerino di 26 anni del Borussia Monchengladbach e della nazionale algerina. Il classe 1995 in passato ha giocato in Francia al Montpellier e al Rennes, per poi stabilirsi in Bundesliga. Secondo la società torinese sarà lui il prossimo terzino che erediterà il posto dell’attuale brasiliano. ... Leggi su rompipallone (Di martedì 15 febbraio 2022) Qualcosa si muove a Torino, si vocifera infatti che i rapporti trae lasiano giunti al capolinea. La società bianconera sarebbe alla ricerca di une avrebbe trovato un nome perfetto.A riportare la notizia è Fichajes.net, che avrebbe anche svelato il nome nel mirino della dirigenza bianconera. Si tratterebbe di Ramy Bensebaini, difensore algerino di 26 anni del Borussia Monchengladbach e della nazionale algerina. Il classe 1995 in passato ha giocato in Francia al Montpellier e al Rennes, per poi stabilirsi in Bundesliga. Secondo la società torinese sarà lui il prossimo terzino che erediterà il posto dell’attuale brasiliano. ...

