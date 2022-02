Inzaghi e Allegri, gli esami verità (Di martedì 15 febbraio 2022) Giuseppe Tassi Il futuro è chiuso dentro la Coppa dalle grandi orecchie. Inter e Juve provano a leggerlo attraverso la lente più nitida e spietata che il calcio conosca: la Champions League. Di qui a ... Leggi su quotidiano (Di martedì 15 febbraio 2022) Giuseppe Tassi Il futuro è chiuso dentro la Coppa dalle grandi orecchie. Inter e Juve provano a leggerlo attraverso la lente più nitida e spietata che il calcio conosca: la Champions League. Di qui a ...

Ultime Notizie dalla rete : Inzaghi Allegri Inzaghi e Allegri, gli esami verità Di qui a metà marzo, con le sfide di andata e ritorno degli ottavi, Inzaghi e Allegri capiranno quanto siano fondati i loro sogni di gloria. Il compito più improbo tocca all'Inter. Muscolare, ...

Inter, problema scontri diretti: solo 11 punti su 27 contro le prime 6. E meno male che c'è Dzeko... I nerazzurri di Simone Inzaghi hanno infatti disputato 9 su 10 sfide contro le prime 5 della classifica oltre a loro, manca soltanto il ritorno contro la Juventus di Massimiliano Allegri, in ...

Assalto in Serie A, Inter e Juventus hanno la stessa idea L’esempio più evidente è l’Inter che la scorsa estate ha perso Hakimi e Lukaku in un solo colpo, ma è riuscita a fare comunque operazioni importanti dal punto di vista tecnico, riuscendo a garantire ...

