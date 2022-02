Grandi fiumi ma anche piccoli corsi d’acqua “intossicati” dai farmaci, in oltre un quarto livelli potenzialmente tossici (Di martedì 15 febbraio 2022) I corsi d’acqua che attraversano le Grandi metropoli, ma anche i piccoli canali che scorrono nei villaggi sono contaminati dalla presenza di farmaci, come carbamazepina, metformina e caffeina, che potrebbe raggiungere livelli preoccupanti e potenzialmente tossici. A evidenziare la problematica gli scienziati dell’Università di York, che hanno pubblicato un articolo sulla rivista Proceedings of the National Academy of Sciences (Pnas) per rendere noti i risultati del loro lavoro. Lo studio, condotto nell’ambito del progetto Global Monitoring of Pharmaceuticals Project, che mira al monitoraggio dei fiumi di tutto il mondo, ha valutato i livelli di contaminazione di 258 corsi ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 15 febbraio 2022) Iche attraversano lemetropoli, macanali che scorrono nei villaggi sono contaminati dalla presenza di, come carbamazepina, metformina e caffeina, che potrebbe raggiungerepreoccupanti e. A evidenziare la problematica gli scienziati dell’Università di York, che hanno pubblicato un articolo sulla rivista Proceedings of the National Academy of Sciences (Pnas) per rendere noti i risultati del loro lavoro. Lo studio, condotto nell’ambito del progetto Global Monitoring of Pharmaceuticals Project, che mira al monitoraggio deidi tutto il mondo, ha valutato idi contaminazione di 258...

Advertising

CardRavasi : Le grandi acque non possono spegnere l’amore né i fiumi travolgerlo. (Ct 8,7) - Corrado0M : RT @CardRavasi: Le grandi acque non possono spegnere l’amore né i fiumi travolgerlo. (Ct 8,7) - PCRemanzacco : #AllertaMeteoFVG: Quali sono le POSSIBILI conseguenze degli allerta rossi? Tutte le criticità dello scenario di… - FrancoEvangel15 : @VittorioSgarbi @AnsaToscana @rep_firenze @corrierefirenze @TgrRaiToscana @Adnkronos @EugenioGiani @ItaliaNostraFi… - DoloresParmegg1 : RT @CardRavasi: Le grandi acque non possono spegnere l’amore né i fiumi travolgerlo. (Ct 8,7) -

Ultime Notizie dalla rete : Grandi fiumi Truffe online , come non cadere nella " rete " di Internet ... soprattutto di grandi marchi, tra utenti di tutto il mondo, che si sono triplicate in pochissimo tempo. Questa massiccia presenza di denaro che confluisce sul web a fiumi, attira però sempre di più ...

I fiumi del mondo sono pieni di farmaci I campioni d'acqua sono stati prelevati da grandi fiumi come il Rio delle Amazzoni, il Mississippi, il Tamigi e il Mekong, e da corsi d'acqua più modesti, da zone in cui non si utilizzano i farmaci ...

Grandi fiumi ma anche piccoli corsi d’acqua “intossicati” dai farmaci, in oltre un quarto… Il Fatto Quotidiano I fiumi del mondo sono pieni di farmaci I campioni d'acqua sono stati prelevati da grandi fiumi come il Rio delle Amazzoni, il Mississippi, il Tamigi e il Mekong, e da corsi d'acqua più modesti, da zone in cui non si utilizzano i farmaci ...

Balneari: Federbalneari scrive a Draghi, 'mappatura non tiene conto di laghi e fiumi' Il Governo ha esteso la riforma delle concessioni balneari anche a laghi e fiumi (legge 13 ottobre 2020, n. 126) ma nella mappatura dell?esistente non ha tenuto conto dei (grandi) numeri che ...

... soprattutto dimarchi, tra utenti di tutto il mondo, che si sono triplicate in pochissimo tempo. Questa massiccia presenza di denaro che confluisce sul web a, attira però sempre di più ...I campioni d'acqua sono stati prelevati dacome il Rio delle Amazzoni, il Mississippi, il Tamigi e il Mekong, e da corsi d'acqua più modesti, da zone in cui non si utilizzano i farmaci ...I campioni d'acqua sono stati prelevati da grandi fiumi come il Rio delle Amazzoni, il Mississippi, il Tamigi e il Mekong, e da corsi d'acqua più modesti, da zone in cui non si utilizzano i farmaci ...Il Governo ha esteso la riforma delle concessioni balneari anche a laghi e fiumi (legge 13 ottobre 2020, n. 126) ma nella mappatura dell?esistente non ha tenuto conto dei (grandi) numeri che ...