GF VIP | eliminato e nomination di ieri sera

(Di martedì 15 febbraio 2022) Nella puntata di lunedì 14 febbraio del GF Vip, uno dei concorrenti in gara ha definitivamente abbandonato la Casa più spiata d’Italia. Inoltre, i coinquilini hanno espresso le proprie preferenze mandando al televoto tre nomi tra i quali verrà scelto il secondo finalista dell’edizione. GF Vip, Gianluca Costantinodal reality Nellata di lunedì 14 febbraio, è andata in onda una nuova puntata del GF Vip durante la quale uno dei concorrenti è stato definitivamentedal reality. A dire addio alla Casa più spiata d’Italia è stato Gianluca Costantino, la new entry che aveva varcato la soglia rossa della porta del loft di Cinecittà da appena due settimane, lo scorso 31 gennaio. Il gieffino era andato al televoto con Kabir Bedi e l’altra new entry Antonio Medugno, entrambi salvati dal pubblico. Esito delle ...