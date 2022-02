Gemma Arterton e Kirby Howell-Baptiste nella serie Disney+ Culprits (Di martedì 15 febbraio 2022) Gemma Arterton e Kirby Howell-Baptiste affiancheranno Eddie Izzard e Nathan Stewart-Jarrett nella serie inglese Culprits, prodotta per Disney+. Gemma Arterton e Kirby Howell-Baptiste affiancheranno Eddie Izzard nel cast della serie Disney+ Culprits, firmata da J Blakeson. Le riprese prenderanno il via questa settimana. Nel cast dello show anche Niamh Algar nel ruolo di Psycho, Kamel El Basha in quello di Youssef, Tara Abboud sarà Azar, Ned Dennehy interpreterà Devil e Kevin Vidal sarà Jules. Gemma Arterton interpreterà Dianne, un membro di un gruppo di rapinatori che ... Leggi su movieplayer (Di martedì 15 febbraio 2022)affiancheranno Eddie Izzard e Nathan Stewart-Jarrettinglese, prodotta peraffiancheranno Eddie Izzard nel cast della, firmata da J Blakeson. Le riprese prenderanno il via questa settimana. Nel cast dello show anche Niamh Algar nel ruolo di Psycho, Kamel El Basha in quello di Youssef, Tara Abboud sarà Azar, Ned Dennehy interpreterà Devil e Kevin Vidal sarà Jules.interpreterà Dianne, un membro di un gruppo di rapinatori che ...

Ultime Notizie dalla rete : Gemma Arterton THE KING'S MAN Anno Produzione 2021 Genere Spionaggio Azione Avventura Durata 131' Interpreti Ralph Fiennes Harris Dickinson Djimon Hounsou Rhys Ifans Gemma Arterton Daniel Brühl Tom Hollander Matthew Goode Valerie ...

Buon compleanno Gemma Arterton! Ecco i suoi migliori film in streaming Vogliamo oggi celebrare i 36 anni della simpatica e talentuosa Gemma Arterton , una delle attrici britanniche più spumeggianti che si sono affermate nel nuovo millennio. Capace di passare con disinvoltura e senso dell'ironia attraverso i generi più disparati - i ...

Gemma Arterton e Kirby Howell-Baptiste nella serie Disney+ Culprits Movieplayer.it Gemma Arterton e Kirby Howell-Baptiste nella serie Disney+ Culprits Gemma Arterton e Kirby Howell-Baptiste affiancheranno Eddie Izzard nel cast della serie Disney+ Culprits, firmata da J Blakeson. Le riprese prenderanno il via questa settimana. Nel cast dello show ...

The King’s Man – Le origini nella storia mondiale Guglielmo II e Nicola II (Tom Hollander), Polly (Gemma Arterton), Capitano Morton (Matthew Goode), Archie Reid / “Lancillotto” (Aaron Taylor-Johnson), Emily Oxford (Alexandra Maria Lara); produzione: ...

