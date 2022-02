Eutanasia e cannabis, attesa per la decisione della Consulta sui referendum. Mentre il Parlamento continua a non decidere (Di martedì 15 febbraio 2022) È cominciata poco dopo le 9.30 di oggi, 15 febbraio, alla Corte costituzionale la camera di consiglio sugli 8 giudizi di ammissibilità di referendum abrogativi. Si decide su: Legge Severino; Misure cautelari e recidiva; Separazione delle funzioni dei magistrati; Partecipazione di membri laici ai Consigli giudiziari e al Consiglio direttivo della Cassazione; Responsabilità civile diretta dei magistrati; Elezione dei componenti togati del Csm; Omicidio del consenziente; Sostanze stupefacenti. Il calendario dei lavori prevede prima di tutto le decisioni su Eutanasia legale e depenalizzazione della coltivazione della cannabis. Sarà poi la volta dei referendum sulla giustizia, promossi dalla Lega e dal partito Radicale. Il voto, in caso di ammissibilità dei ... Leggi su open.online (Di martedì 15 febbraio 2022) È cominciata poco dopo le 9.30 di oggi, 15 febbraio, alla Corte costituzionale la camera di consiglio sugli 8 giudizi di ammissibilità diabrogativi. Si decide su: Legge Severino; Misure cautelari e recidiva; Separazione delle funzioni dei magistrati; Partecipazione di membri laici ai Consigli giudiziari e al Consiglio direttivoCassazione; Responsabilità civile diretta dei magistrati; Elezione dei componenti togati del Csm; Omicidio del consenziente; Sostanze stupefacenti. Il calendario dei lavori prevede prima di tutto le decisioni sulegale e depenalizzazionecoltivazione. Sarà poi la volta deisulla giustizia, promossi dalla Lega e dal partito Radicale. Il voto, in caso di ammissibilità dei ...

