Eutanasia | Consulta | inammissibile quesito referendario

(Di martedì 15 febbraio 2022) Ladice no alsull'. "La Corte costituzionale - si legge in una nota - si è riunita oggi in camera di consiglio per discutere sull'ammissibilità del referendum ...

Advertising

pietroraffa : ??= = = Referendum: Consulta, inammissibile quesito eutanasia (AGI) Brutta, bruttissima notizia #Referendum - Tommasolabate : La Consulta dichiara inammissibile il quesito referendario sull’eutanasia. I giudici costituzionali avranno avuto s… - Agenzia_Ansa : I referendum al vaglio della Consulta, da eutanasia a cannabis #ANSA - Caronte1979 : RT @RadioRadicale: ?? BREAKING La #Consulta ha giudicato inammissibile il #referendum sull’eutanasia legale. - melomonaco86 : RT @adrianobiondi: Mai liberi di scegliere - Il referendum sull’eutanasia non ci sarà: per la Consulta il quesito è inammissibile https://t… -

Ultime Notizie dalla rete : Eutanasia Consulta

...giudicato inammissible quello sull'. Più nel dettaglio, sull''abrogazione parziale dell'articolo 579 del Codice penale (omicidio del consenziente)', come recita il comunicato della. ...Questo il comunicato della: 'La Corte costituzionale si è riunita oggi in camera di ..., referendum inammissibile: 'Non preservata la tutela minima della vita' 'In attesa del deposito ...Niente da fare per il referendum per l'abrogazione parziale dell’articolo 579 del Codice penale (omicidio del consenziente) che avrebbe aperto alal possibilità di procedere all'eutanasia. L'Ufficio ...La Corte Costituzionale respinge il referendum sull’eutanasia legale. La Consulta ha ritenuto inammissibile il quesito referendario ...