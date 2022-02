Duma chiede a Putin di riconoscere le repubbliche separatiste del Donbass

(Di martedì 15 febbraio 2022) Ladi Stato (Camera bassa del parlamento russo) ha votato in favore della richiesta al presidente Vladimirdel riconoscimento delle autoproclamatedi Donetsk (DPR) e Lugansk (PRL) da parte di Mosca. Lo...

I deputati della(la camera bassa del parlamento russo) intanto hanno approvato a maggioranza una risoluzione chea Vladimir Putin di riconoscere le autoproclamate repubbliche popolari di ...11:55a Putin riconoscimento separatisti A Mosca, ladi Stato ha approvato a larga maggioranza una risoluzione per chiedere al presidente Vladimir Putin di riconoscere le ...Roma, 15 feb. (LaPresse) – I deputati della Duma (la camera bassa del parlamento russo) hanno approvato a maggioranza una risoluzione che chiede a Vladimir Putin di riconoscere le autoproclamate ...Mosca e il Donbass I deputati della Duma, il parlamento russo, hanno approvato una mozione non vincolante per chiedere al presidente Vladimir Putin di riconoscere le autoproclamate repubbliche ...