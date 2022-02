Diplomazia e droni La strategia di Ankara negli Emirati

Leggi su formiche

(Di martedì 15 febbraio 2022) C’è anche la difesa tra gli argomenti previsti dai tredici accordi di cooperazione in vari settori discussi ad Abu Dhabi dal presidente turco Recep Tayyip Erdo?an insieme allo sceicco Mohammed bin Zayed Al Nahyan, principe ereditario e ministro della difesa di Abu Dhabi. Gli accordi segnano l’avvio di un processo di normalizzazione tra le due potenze regionali, e la visita di Erdogan nel Paese del Golfo, la prima da dieci anni, potrebbe essere un perno per ricucire i legami attraverso varie partnership strategiche, tra cui nel settore cruciale degli armamenti. L’accordo sulla difesa Tra i tredici accordi, infatti, il dodicesimo è una lettera d’intenti sulla cooperazione in materia di difesa, scambiata tra Tareq Abdul Raheem Al Hosani, ceo di Tawazun Economic Counci, l’autorità per le acquisizioni di difesa e sicurezza degliArabi Uniti, e il presidente di ...