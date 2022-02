Covid Italia: raddoppiano i contagi (70.852), oggi 15 febbraio, e aumentano i morti (388) (Di martedì 15 febbraio 2022) Sono 1.119 i pazienti in terapia intensiva, 54 in meno di ieri nel saldo tra entrate e uscite. Gli ingressi giornalieri sono 87. I ricoverati con sintomi nei reparti ordinari sono 15.602, ovvero 448 in meno rispetto a ieri L'articolo proviene da Firenze Post. Leggi su firenzepost (Di martedì 15 febbraio 2022) Sono 1.119 i pazienti in terapia intensiva, 54 in meno di ieri nel saldo tra entrate e uscite. Gli ingressi giornalieri sono 87. I ricoverati con sintomi nei reparti ordinari sono 15.602, ovvero 448 in meno rispetto a ieri L'articolo proviene da Firenze Post.

Advertising

Adnkronos : #Covid Italia, sono quasi due milioni i guariti senza alcuna somministrazione del #vaccino: - GuidoDeMartini : RETROMARCIA DI GENTILONI “La discussione sulla vaccinazione obbligatoria contro il Covid ha avuto la sua giustifica… - lucianonobili : Se mai dovesse venirvi la tentazione di votare per Fratelli d’Italia, sappiate che il voto servirà per eleggere per… - Agenzia_Italia : Oggi in Italia 70.852 casi Covid e 388 morti, giù le intensive e i ricoveri - fremo03893514 : RT @Benny99125790: Scusatemi, oggi è una giornata di merda. Ho 40 anni, son guarita dal covid e non pago più tamponi per lavorare perché ho… -