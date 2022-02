Covid, De Luca: “In Campania è alle spalle ma serve prudenza” (Di martedì 15 febbraio 2022) Tempo di lettura: 2 minutiPozzuoli (Na) – “Il Covid? Ormai lo abbiamo alle spalle in Campania, ma a condizione che facciamo le persone serie e responsabili“. Così il presidente della Giunta regionale campana Vincenzo De Luca , rispondendo ai giornalisti a margine della visita all’ospedale S.Maria delle Grazie di Pozzuoli (Napoli). “Fino a fine febbraio manterremo l’obbligo della mascherina all’esterno. Il messaggio che è stato dato all’Italia è sbagliato ed irresponsabile, sembra che ormai la mascherina non si debba portare più. Invece , si deve portare all’esterno – ha proseguito De Luca – perché ci sono momenti in cui si determina pericolo: l’ entrata ed uscita dalle scuole e le notti dei fine settimana, durante la movida. E’ il motivo per cui bisogna essere ... Leggi su anteprima24 (Di martedì 15 febbraio 2022) Tempo di lettura: 2 minutiPozzuoli (Na) – “Il? Ormai lo abbiamospin, ma a condizione che facciamo le persone serie e responsabili“. Così il presidente della Giunta regionale campana Vincenzo De, rispondendo ai giornalisti a margine della visita all’ospedale S.Maria delle Grazie di Pozzuoli (Napoli). “Fino a fine febbraio manterremo l’obbligo della mascherina all’esterno. Il messaggio che è stato dato all’Italia è sbagliato ed irresponsabile, sembra che ormai la mascherina non si debba portare più. Invece , si deve portare all’esterno – ha proseguito De– perché ci sono momenti in cui si determina pericolo: l’ entrata ed uscita dscuole e le notti dei fine settimana, durante la movida. E’ il motivo per cui bisogna essere ...

