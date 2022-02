Covid, ancora in calo le terapie intensive (-54) e i ricoveri ordinari (-448). I DATI (Di martedì 15 febbraio 2022) I pazienti in rianimazione sono 1.119, mentre quelli negli altri reparti 15.602. I positivi registrati in 24 ore sono 70.852, su 695.744 tamponi effettuati. Il tasso di positività si attesta al 10,2% Leggi su tg24.sky (Di martedì 15 febbraio 2022) I pazienti in rianimazione sono 1.119, mentre quelli negli altri reparti 15.602. I positivi registrati in 24 ore sono 70.852, su 695.744 tamponi effettuati. Il tasso di positività si attesta al 10,2%

