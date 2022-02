Corsa ai chip Perché l’affare Intel-Tower ci riguarda

Leggi su formiche

(Di martedì 15 febbraio 2022) Affare multimiliardario nel mercato dei semiconduttori. La statunitensecompra la israelianaSemiconductor, socializzata in produzione die circuiti “on demand”, per 5,4 miliardi di dollari offrendo 53 dollari per azione. L’obiettivo della società guidata da Pat Gelsinger è, si legge in un comunicato, “aiutare a soddisfare la crescente domanda globale di capacità di produzione di semiconduttori e diventare un importante fornitore di capacità negli Stati Uniti e in Europa per servire i clienti a livello globale”. Con questa mossa,entra in un mercato, quello della produzione a contratto di semiconduttori per altre società, in cui è oggi scarsamente presente. Rimangono però, osservano gli analisti, problemi di volume di mercato. Basti pensare che l’ultimo fatturato di...