Clima | “agghiacciante” previsione degli esperti per le coste affacciate sull’Artico | “Accadrà entro il 2010”

(Di martedì 15 febbraio 2022) È uno scenario a dir poco terribile quello riguardante ledelle zone artiche a causa del riscaldamento globale. E glinon hanno dubbi: ecco cosa succederà da qui a 80 anniilleartiche come le conosciamo oggi potrebbero non esistere più. Tutto a causa di un preoccupante processo erosivo L'articolo NewNotizie.it.

Il coordinatore dello studio fa parte del Gruppo di eccellenza per la ricerca sul clima (Cliccs) dell'Universita' di Amburgo e ha lavorato insieme ai membri dell'Istituto Max Planck per la