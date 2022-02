Call of Duty, Minnesota RØKKR ingaggia un’intera squadra spagnola: sarà la RØKKR Academy (Di martedì 15 febbraio 2022) Il Minnesota RØKKR ha appena annunciato di aver ingaggiato una squadra spagnola di Call of Duty Challengers, che prenderà il nome di RØKKR Academy. Nel roster della RØKKR Academy compaiono Juan “JurNii” Antonio González Muñoz, Alejandro “Lucky” López, Adrian “MettalZ” Serrano e José “ReeaL” Manuel Fernández, tutti di origine spagnola. JurNii, Lucky e MettalZ si sono fatti notare con il Team Heretics durante la stagione di Black Ops 4, mentre nel corso della stagione inaugurale del 2020 hanno indossato le casacche di alcune squadre della Call of Duty League. A new power is rising across the sea. ... Leggi su esports247 (Di martedì 15 febbraio 2022) Ilha appena annunciato di averto unadiofChallengers, che prenderà il nome di. Nel roster dellacompaiono Juan “JurNii” Antonio González Muñoz, Alejandro “Lucky” López, Adrian “MettalZ” Serrano e José “ReeaL” Manuel Fernández, tutti di origine. JurNii, Lucky e MettalZ si sono fatti notare con il Team Heretics durante la stagione di Black Ops 4, mentre nel corso della stagione inaugurale del 2020 hanno indossato le casacche di alcune squadre dellaofLeague. A new power is rising across the sea. ...

