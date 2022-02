Calcio | Lega A scrive a Gravina | ' rinvio termini per statuto improntato a massima collaborazione'

(Di martedì 15 febbraio 2022) Roma, 15 feb. - (Adnkronos) - "Come sai, mentre le società dellaavevano avviato una serrata serie di incontri per giungere (con riferimento al termine del 15 febbraio) ad una soluzione condivisa sullodi, sono imprevedibilmente sopravvenute le dimissioni del presidente Dal Pino che hanno spostato il dibattito associativo sulla più urgente esigenza di ripristinare la carica apicale di. Come hai visto laha avviato, senza indugi, il processo elettorale con l'intento di chiuderlo più rapidamente possibile". Così i venti club di Serie A in una lettera firmata dal vice presidente Luca Percassi e inviata al presidente della Figc Gabrielenella quale all'unanimità chiedono un nuovoper adeguare il proprioai ...

L'ALTRA DISCESA IN CAMPO Sussidistan dei milionari. La successione di Del Pino: la Lega cerca un lobbista che otte… - "Bruciato" il presidente di Confindustria, Carlo Bonomi, candidato alla presidenza della Lega Calcio: 19 astenuti, un s…

Assente giustificato, l'ad Marotta, impegnato in. Crescita ? Zhang ha caricato il gruppo - per la verità già bello carico di suo - e si augura che domani i giocatori lascino tutto sul campo. Non ...Commenta per primo Giuseppe Marotta, dirigente dell'Inte r, ha parlato ai microfoni di Calciomercato.com , intercettato all'uscita dalla: 'Rinnovo Perisic e Brozovic? Tutto bene. Se manca ancora qualcosa? Sì''Roma, 15 feb. - "Come sai, mentre le società della Lega avevano avviato una serrata serie di incontri per giungere (con riferimento al termine del 15 febbraio) ad una soluzione condivisa sullo statuto ...Arturo Vidal centrocampista cileno (Credit Foto Getty Images) Occhi puntati quindi su Arturo Vidal: il centrocampista ha un contratto che lo lega all’Inter fino a giugno 2023. La società e il cileno ...