Buche stradali, via Sturzo a Villaricca è un percorso ad ostacoli (Di martedì 15 febbraio 2022) L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia (Di martedì 15 febbraio 2022) L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.

Advertising

ArcaduAngelo : RT @FrancescoSaro: Lo aveva giurato la Raggi, adesso BelloCiao lo promette, dal mio punto di vista non è cambiato nulla, pulizia della citt… - Guissi36575315 : RT @FrancescoSaro: Lo aveva giurato la Raggi, adesso BelloCiao lo promette, dal mio punto di vista non è cambiato nulla, pulizia della citt… - FrancescoSaro : Lo aveva giurato la Raggi, adesso BelloCiao lo promette, dal mio punto di vista non è cambiato nulla, pulizia della… - genovatoday : Strade, interviene Aster: 'Nel 2021 effettuati 4.350 interventi di ripristino di buche stradali'… -