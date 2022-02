Vittorio Sgarbi attacca Michele Bravi | “Tutto femmina” L’elegante risposta del cantante

(Di lunedì 14 febbraio 2022) Un botta edestinato a lasciare il segno, quello tra, ilsi è trovato a fronteggiare un duro attacco da parte del critico che, ospite di Serena Autieri a Dedicato, ha affermato di non aver apprezzato la cover di Battisti presentata dall’artista sul palco dell’Ariston.non ha mancato però di rispondere ae lo ha fatto sempre con la solita eleganza che lo contraddistingue.e la sua performance a Sanremo “C’è quell’altro che cantava la canzone di Battisti, si chiama, e ...

Ultime Notizie dalla rete : Vittorio Sgarbi

ha commentato la cover che Bravi ha portato all'Ariston, ovvero ' Io vorrei?non vorrei?ma se vuoi ' di Lucio Battisti: ' era tutto femmina ', ha detto del cantante. La risposta di Michele non ...... da Giulio Carlo Argan a Roberto Tassi, da Fabrizio D'Amico a Marco Vallora, daa Marco Goldin) si comprende l'interesse autentico suscitato dalla sua ricerca, sempre coerente, sempre ...Provocatorio come sempre, Vittorio Sgarbi, ospite di Serena Autieri a «Dedicato» su Rai1, sabato scorso si è lasciato andare a una critica a ruota libera dei protagonisti del Festival di Sanremo, ...“Cantino invece di baciarsi”: dopo Michele Bravi, Vittorio Sgarbi attacca anche i vincitori del Festival di Sanremo 2022 Mahmood e Blanco. Intervenuto alla trasmissione di Rai 1 Dedicato, la stessa in ...