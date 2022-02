Travolto in monopattino da una moto a Trezzano sul Naviglio: ucciso davanti alla fidanzata. Morto anche il centauro (Di lunedì 14 febbraio 2022) L’incidente alle 22 di domenica in viale Leonardo da Vinci, a Trezzano sul Naviglio: la vittima, 39 anni, stava raggiungendo la compagna rimasta in panne con l’auto. Trascinato per 50 metri, è Morto sul colpo. Deceduto in ospedale anche il motociclista Leggi su corriere (Di lunedì 14 febbraio 2022) L’incidente alle 22 di domenica in viale Leonardo da Vinci, asul: la vittima, 39 anni, stava raggiungendo la compagna rimasta in panne con l’auto. Trascinato per 50 metri, èsul colpo. Deceduto in ospedaleilciclista

