Teatro Lo Spazio | in scena Lady D per la regia di Pino Ammendola

Teatro Lo Spazio, dal 17 al 27 febbraio va in scena la storia di Lady Diana con lo spettacolo Lady D: protagonista Annalisa Favetti, per la regia di Pino Ammendola La storia della celebre Lady Diana approda a Teatro con lo spettacolo Lady D, scritto da Clelia Ciammarelli e diretto da Pino Ammendola, in scena dal 17 al 27 febbraio al Teatro Lo Spazio. Subito dopo l'incidente stradale sotto il tunnel del Pont De L'Alma a Parigi, dai rottami fumanti dell'auto, si libra la voce di Lady D, la principessa più amata nel mondo. In una sorta di delirio premorte, inizia a raccontare la sua storia, conducendo ...

