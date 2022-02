Superbonus | Battelli M5s | “Superbonus? Faremo le barricate per mantenerlo e migliorarlo Esagerato mettere in discussione l’impianto”

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di lunedì 14 febbraio 2022) “Le truffe delsono il 3%. E sulla base di questo dato, dire che è il male dell’Italia mi pare”. Lo ha detto il deputato del Movimento 5 stelle, Sergio, intervenendo nel dibattito suldopo le dichiarazioni di Draghi in conferenza stampa e le critiche del ministro Giorgetti. “Il ministro Franco ha detto che sono tanti i bonus edilizi che hanno procurato infrazioni. Su tutte le norme che toccano il denaro pubblico bisogna vedere come funziona ‘la messa a terra’. Ora vanno limate le cose che non vanno, questo non significa che bisogna stralciare tutto. Noileper” L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.