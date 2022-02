Suo padre ha vinto Slam e medaglie olimpiche: sapete chi è questa splendida modella? (Di lunedì 14 febbraio 2022) Il grande tennista russo Evgenij Kafelnikov, classe nel 1974, conosciuto per essere stato il primo tennista russo a raggiungere la prima posizione del ranking ATP di singolare nel 1999, ha una splendida figlia che fa la modella, Alesya. Alesya KafelnikovaLeggi anche -> Le fan di Berrettini pazze per il tennista: complimenti anche spinti. E’ sessismo? Evgenij Kafenikov ha fatto parlare di sé a cavallo tra gli anni Novanta e Duemila, quando per i suoi tiri precisi e veloci era stato soprannominato ‘Kalashnikov’. Oltre ad aver vinto sei titoli del Grande Slam, precisamente due in singolare e quattro nel doppio, Kafelnikov ha vinto la medaglia d’oro alle Olimpiadi di Sidney nel 2000. Il tennista russo sconfisse il tedesco Tommy Haas in una finale davvero molto combattuta. Kafelnikov ... Leggi su periodicoitaliano (Di lunedì 14 febbraio 2022) Il grande tennista russo Evgenij Kafelnikov, classe nel 1974, conosciuto per essere stato il primo tennista russo a raggiungere la prima posizione del ranking ATP di singolare nel 1999, ha unafiglia che fa la, Alesya. Alesya KafelnikovaLeggi anche -> Le fan di Berrettini pazze per il tennista: complimenti anche spinti. E’ sessismo? Evgenij Kafenikov ha fatto parlare di sé a cavallo tra gli anni Novanta e Duemila, quando per i suoi tiri precisi e veloci era stato soprannominato ‘Kalashnikov’. Oltre ad aversei titoli del Grande, precisamente due in singolare e quattro nel doppio, Kafelnikov hala medaglia d’oro alle Olimpiadi di Sidney nel 2000. Il tennista russo sconfisse il tedesco Tommy Haas in una finale davvero molto combattuta. Kafelnikov ...

marattin : Dopo aver messo in piazza le chat private, i conti correnti, le lettere private di suo padre, fateci sapere se può… - ivanscalfarotto : Degradare il dibattito pubblico al livello indecoroso cui siamo assistendo, con la corrispondenza privata tra un pa… - RaiNews : Il suo libro più noto, 'L'origine delle specie' (1859), è il saggio scientifico più tradotto della storia in cui fo… - piadibenedetto : RT @marattin: Dopo aver messo in piazza le chat private, i conti correnti, le lettere private di suo padre, fateci sapere se può interessar… - ninabecks1 : RT @ivanscalfarotto: Degradare il dibattito pubblico al livello indecoroso cui siamo assistendo, con la corrispondenza privata tra un parla… -