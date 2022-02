“Si sono visti più volte”: calciomercato Inter, Marotta prepara il colpo (Di lunedì 14 febbraio 2022) Nonostante il fitto calendario della sua Inter, Beppe Marotta sta già lavorando per acquistare un calciatore per la prossima stagione. Dopo la sconfitta nel derby contro il Milan, l’Inter ha prima battuto la Roma in Coppa Italia e poi ha retto al tentativo del Napoli di sorpassarla in classifica. I nerazzurri contro la squadra di Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A. Leggi su serieanews (Di lunedì 14 febbraio 2022) Nonostante il fitto calendario della sua, Beppesta già lavorando per acquistare un calciatore per la prossima stagione. Dopo la sconfitta nel derby contro il Milan, l’ha prima battuto la Roma in Coppa Italia e poi ha retto al tentativo del Napoli di sorpassarla in classifica. I nerazzurri contro la squadra di Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

Advertising

tancredipalmeri : Molti mi scrivono protestando per un rigore per mani di De Ligt. Dai due replay che si sono visti non è assolutame… - Doctor20207 : @itsme_dgg E' l'aspetto di fronte ad una platea olimpica. Il rispetto verso il pubblico. La barba incolta e' una me… - FrancCarr : @fralittera In teoria per la storia della distinta inviata e giocatori non presenti, visti i precedenti assai punit… - force_iam : @Gianni78605577 @PoliticaPerJedi Io li ho visti e rivisti. Meglio i primi tre ma sono solo e comunque come dei fumetti comici … - Rose46820621 : RT @panrobby1: “..Se sono vere le cifre diffuse ieri da Assoutenti c’è da impallidire: i ministri del governo Draghi non ci dovrebbero dorm… -