Serie B | il Lecce rimane primo | Moreo salva il Brescia al 90?

(Di lunedì 14 febbraio 2022) La 22° giornata diB si è concusa con il pareggio al vertice tra Benevento e, con i campani avanti grazie ad una autorete di Calabresi e i pugliesi in rete con Stramezza. Ilinseguitrice invece ha dovuto raccogliere solo un punto dalla sfida con l’Alessandria (rete al 90? si), mentre Cremonese e Pisa hanno rispettivamente vinto e pareggiato contro Cittadella e Ternana. Al centro della classifica esultano la Reggina e il Perugia: i primi hanno vinto contro il Crotone, i secondi hanno battuto nettamente (3-0) un Frosinone comunque ancora in corsa per i plauoff. Vincono anche Parma, 4-1 al Tardini ai danni del Pordenone, e Monza, 4-0 alla Spal, mentre pareggiano Vicenza e Cosenza (0-0). 22° giornataB: i risultati Parma-Pordenone 4-1 Vicenza-Cosenza ...

...al sesto posto) ma le distanze restano più o meno le stesse ( - 4 dal secondo posto) in un campionato diB molto equilibrato con 7 formazioni in 5 punti (da Benevento e Frosinone a 37 al...
Due campionati, anche se con un solo gol, bastarono a farsi apprezzare e volare addirittura in serie A, al Lecce, dove giocò titolare. Era molto bravo Simone Altobelli, ma si fece pure apprezzare per ...