Sci alpino, Mikaela Shiffrin disputerà la discesa: “Su questo pendio mi sento sicura e sono abbastanza veloce” (Di lunedì 14 febbraio 2022) L’enorme delusione scaturita dopo le gare di gigante e slalom non ferma le ambizioni di Mikaela Shiffrin, ormai certa di prendere parte a tutti e cinque gli eventi individuali dei Giochi Olimpici di Pechino. La fuoriclasse statunitense ha concluso la seconda prova cronometrata in 17esima posizione a 1”40 dalla testa e si dice soddisfatta del feeling con la “Rock” di Yanqing. Difficile auspicare un piazzamento sul podio in questa specialità, ma prendere le misure tra le porte larghe è vitale per garantirsi la medaglia in combinata. “Ebbene sì, disputerò la discesa – esordisce “Her Majesty” alla NBC – I miei tempi sono abbastanza buoni, così come la velocità. Mi sono sentita sicura sugli sci soprattutto nei passaggi chiave, poi è importante trovare le migliori sensazioni ... Leggi su oasport (Di lunedì 14 febbraio 2022) L’enorme delusione scaturita dopo le gare di gigante e slalom non ferma le ambizioni di, ormai certa di prendere parte a tutti e cinque gli eventi individuali dei Giochi Olimpici di Pechino. La fuoriclasse statunitense ha concluso la seconda prova cronometrata in 17esima posizione a 1”40 dalla testa e si dice soddisfatta del feeling con la “Rock” di Yanqing. Difficile auspicare un piazzamento sul podio in questa specialità, ma prendere le misure tra le porte larghe è vitale per garantirsi la medaglia in combinata. “Ebbene sì, disputerò la– esordisce “Her Majesty” alla NBC – I miei tempibuoni, così come la velocità. Misentitasugli sci soprattutto nei passaggi chiave, poi è importante trovare le migliori sensazioni ...

Advertising

Eurosport_IT : WOOOOOOOOOOOOOOOOW! ?????? Sofia Goggia è partita per Pechino: che guerriera! ?? #HomeOfTheOlympics | #EurosportSCI |… - Coninews : Brividi di emozione! ??????? A #Beijing2022 sarà un venerdì adrenalinico con finali molto attese per i colori itali… - infoitsport : Sci alpino, Sofia Goggia: il sorriso furbo e il cenno di assenso con il capo. Se la gioca con tutte - infoitsport : Sci alpino, risultati e classifica prova discesa: Sofia Goggia quarta, sesta Nadia Delago con salto di porta - infoitsport : Sci alpino, Federica Brignone: 'Non merito il posto in discesa, su questa pista non sono veloce' -