Questo è il momento di Castrovilli: convincere Italiano per riprendersi la Fiorentina (Di lunedì 14 febbraio 2022) Stasera alle ore 20.45 allo Stadio Picco andrà in scena il posticipo della 25esima giornata di Serie A tra lo Spezia di Thiago Motta... Leggi su calciomercato (Di lunedì 14 febbraio 2022) Stasera alle ore 20.45 allo Stadio Picco andrà in scena il posticipo della 25esima giornata di Serie A tra lo Spezia di Thiago Motta...

Advertising

AnaMenaMusic : REGINA ?? che bello sentirti, grazie per questo momento ?????????? - ShooterHatesYou : Non riesco ad immaginare come possano sentirsi in questo momento i cittadini e le cittadine in Ucraina. L’ansia de… - chetempochefa : 'Siamo abituati in questo momento,noi che facciamo i giornalisti,gli analisti,a giudicare la guerra con un approcci… - Andrea_V_73 : @MaurilioVitto @MilanoFinanza @lauranaka @Miti_Vigliero @Beatric09656317 @elenamente3 @Ci1812 @ACmcoppola… - F4LLINGF0RY0UU : RT @anggegiaa: QUESTO MOMENTO>>> ?????????? #JERU -