Picchiata e violentata mentre passeggia vicino a casa: il dramma di una donna nel Cesenate (Di lunedì 14 febbraio 2022) Picchiata, immobilizzata e violentata durante una passeggiata nei press della sua abitazione a Gatteo Mare, nel Cesenate: è la cronaca di un incubo che avrebbe come protagonista una 60enne, aggredita mentre si trovava a camminare non lontano da casa. Secondo una prima ricostruzione, la donna sarebbe stata raggiunta da un uomo che l’avrebbe colpita con diversi pugni prima di trascinarla sull’arenile e compiere lo stupro. Picchiata e violentata mentre passeggia vicino a casa: il dramma a Gatteo Mare nel Cesenate Secondo quanto finora ricostruito sulla vicenda e riportato dal quotidiano Corriere Romagna, la donna ... Leggi su thesocialpost (Di lunedì 14 febbraio 2022), immobilizzata edurante unata nei press della sua abitazione a Gatteo Mare, nel: è la cronaca di un incubo che avrebbe come protagonista una 60enne, aggreditasi trovava a camminare non lontano da. Secondo una prima ricostruzione, lasarebbe stata raggiunta da un uomo che l’avrebbe colpita con diversi pugni prima di trascinarla sull’arenile e compiere lo stupro.: ila Gatteo Mare nelSecondo quanto finora ricostruito sulla vicenda e riportato dal quotidiano Corriere Romagna, la...

