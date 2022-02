Pechino 2022, slalom maschile, Vinatzer: “Neve aggressiva, devo attaccare” (Di lunedì 14 febbraio 2022) Mercoledì 16 febbraio andrà in scena lo slalom speciale maschile ai Giochi Olimpici di Pechino 2022, ultima prova che ha regalato al comparto maschile di sci alpino la medaglia d’oro a Vancouver 2010, grazie a Giuliano Razzoli. Il 37enne emiliano è uno dei 3 azzurri prenderanno parte alla gara, insimeme ad Alex Vinatzer e Tommaso Sala. Di seguito, le parole dei tre atleti. Alex Vinatzer: “Siamo usciti a fare due giornate di slalom qui a Yanqing, e martedì ne faremo un’altra, per vedere se ci saranno cambiamenti della Neve. Abbiamo provato qualcosa con i materiali e credo di aver trovato una buona soluzione. Il feeling è buono, già prima di partire stavo sciando bene. Anche qui mi sembra di sciare bene. Inutile negare che le ... Leggi su sportface (Di lunedì 14 febbraio 2022) Mercoledì 16 febbraio andrà in scena lospecialeai Giochi Olimpici di, ultima prova che ha regalato al compartodi sci alpino la medaglia d’oro a Vancouver 2010, grazie a Giuliano Razzoli. Il 37enne emiliano è uno dei 3 azzurri prenderanno parte alla gara, insimeme ad Alexe Tommaso Sala. Di seguito, le parole dei tre atleti. Alex: “Siamo usciti a fare due giornate diqui a Yanqing, e martedì ne faremo un’altra, per vedere se ci saranno cambiamenti della. Abbiamo provato qualcosa con i materiali e credo di aver trovato una buona soluzione. Il feeling è buono, già prima di partire stavo sciando bene. Anche qui mi sembra di sciare bene. Inutile negare che le ...

Advertising

fattoquotidiano : Firenze, 79 a processo: anche l'uomo che per i pm è il leader del gruppo in Europa [Leggi di @StefanoVergine… - Agenzia_Ansa : PECHINO 2022 | Sofia Goggia c'è: chiude la sua ultima prova in discesa libera alle Olimpiadi invernali col quarto t… - Gazzetta_it : All’#Olimpiade di Pechino quinti #Guignard e #Fabbri nella danza #Beijing2022 #olympics - sportface2016 : #Beijing2022, #SciAlpino: l'Italia maschile non vince una medaglia d'oro dallo slalom speciale a Vancouver 2010, co… - ApeMilano : Come e perché viene creata la #neveartificiale? -