Pattinaggio artistico | programma 15 febbraio Olimpiadi Pechino 2022 | orari | italiani in gara | ordine di entrata

(Di lunedì 14 febbraio 2022) Le gare dialleInvernali diarrivano al giro di boa. Dopo la danza sul ghiaccio, che ha visto imporsi i francesi Gabriella Papadakis-Guillaume Cizeron, nelle giornate del 15 e del 17assisteremo alla prova individuale femminile, certamente quella più discussa dell’intera rassegna a cinque cerchi a causa del delicatissimo caso legato a Kamila Valieva, la quale ha fallito un controllo antidoping il 25 dicembre con certificazione arrivata l’8, giorno dopo la vittoria della Russia al team event. Proprio domani, martedì 15, le pattinatrici scenderanno sul ghiaccio del Capital Indoor Stadium per affrontare il segmento più breve. A partire con i favori del pronostico saranno chiaramente ...

Ultime Notizie dalla rete : Pattinaggio artistico

La diretta testuale del programma libero a coppie dialle Olimpiadi invernali di Pechino 2022 . A partire dalle ore 2.15, gli azzurri Charlène Guignard e Marco Fabbri torneranno in pista per la free dance, segmento più lungo della ...La replica è arrivata proprio da Eteri Tutberidze, allenatrice quarantasettenne e ben nota nell'ambiente che, oltre a Valieva, ha seguito il percorso di crescita di tantissimi campioni.I russi hanno stravinto la loro battaglia olimpica di Pechino: il Tribunale di Arbitrato Sportivo ha deciso che Kamila Valieva, il fenomeno 15enne del pattinaggio artistico su ghiaccio trovata ...Cuore, grinta ed emozioni: a Pechino si continua a sudare e lo spettacolo prosegue senza sosta. Segui il live in diretta Curling, pattinaggio artistico, bob, hockey, snowboard e sci freestyle: il ...