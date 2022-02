Omicidio ad Acilia | ucciso un uomo all’interno di un appartamento

(Di lunedì 14 febbraio 2022) Si torna a sparare nel X Municipio, dove questa mattina un, le cui generalità sono al momento sono sconosciute, è stato. L’è avvenuto in Via Albero Galli, ad, in zona San Giorgio, poco prima delle ore 6:00. I residenti hanno sentiti alcuni colpi di arma da fuoco risuonare nel silenzio del mattino, poco prima dell’alba e, allarmati, hanno chiamato il numero unico delle emergenze.adSul posto sono intervenuti i Carabinieri della Compagnia di Ostia che hanno trovato,di un, il cadavere di una persona di sesso maschile, Sono immediatamente scattate le indagini per scoprire chi sia l’assassino e quale possa essere il motivo dell’. Seguiranno aggiornamenti. Foto di ...

Fatti che hanno avuto una vera e propria escalation dopo l'di Fabrizio Piscitelli , ... Faceva affari per importare droga con i gruppi criminali di, con emissari legati ai ...... con l'accusa di unavvenuto davanti a una discoteca in zona Ostiense. E lo stesso ... è stato arrestato ad, voleva lasciare l'Italia . La faida in famiglia Non solo. I Bennato sono ...Un uomo è stato ucciso in via Galli ad Acilia. L'omicidio si è consumato la mattina presto di oggi, lunedì 14 febbraio. La vittima è un uomo di cui al momento non sono note le generalità.L’omicidio è avvenuto in Via Albero Galli, ad Acilia, in zona San Giorgio, intorno alle ore 6:00. I residenti hanno sentiti alcuni colpi di arma da fuoco risuonare nel silenzio del mattino e, ...