My Hero Academia dà il via allo scontro finale | Jump Highlights (Di lunedì 14 febbraio 2022) Eroi e villain, guidati dall'One for All, sono pronti ad affrontarsi per decidere il destino del mondo di My Hero Academia. Inizia una nuova serializzazione da parte di un esordiente, Akane-banashi, dedicato alla commedia tradizionale giapponese Anche questa settimana, Weekly Shonen Jump esce nelle edicole giapponesi, e sui nostri schermi in simulcast con MangaPlus. Protagonisti, come sempre, One Piece, con la sconfitta di Big Mom da parte di Kidd e Law, e My Hero Academia. Il piano degli alunni della U.A. di usare Aoyama come esca per attirare l'All for One allo scoperto, ha successo. Per qualche motivo che per ora non viene rivelato, il villain non percepisce l'inganno della famiglia di Aoyama e si presenta con il suo attuale corpo, davanti al giovane ricattato e a ...

