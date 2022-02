Mobilità low budget - Dalla Nyce alla Ami | formule urbane

Leggi su quattroruote

(Di lunedì 14 febbraio 2022) Nella prima metà di febbraio è iniziata la produzione dei primi 50 veicoli, destinati ai test su strada, di quel bizzarro veicolo chiamato Mole Urbana, un quadriciclo ideato dal designer indipendente Umberto Palermo. Della Mole è prevista una gamma articolata,due posti sbarazzina al piccolo van per i servizi di delivery, con differenze estetiche più o meno marcate, ma in generale le sue forme richiamano più le carrozze dell'Ottocento che le automobili come le conosciamo. Un veicolo al quale Quattroruote un tempo avrebbe dedicato un'attenzione molto limitata, ma che oggi può conquistare facilmente la ribalta mediatica per via dei cambiamenti strutturali dellaurbana e del modo stesso di concepire la relazione tra la città e i mezzi che vi si muovono, che poi è la ragione ultima della rubrica Car and the City che state ...