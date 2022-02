Milleproroghe | entra il bonus psicologo

(Di lunedì 14 febbraio 2022): il sostegno alla salute mentale sarà inserito nel decreto in discussione in Parlamento. A confermarlo è stato il ministro della Salute Roberto Speranza. Il testo dovrebbe essere presentato oggi: si parla di un intervento di 20 milioni di euro, erogato sotto forma di voucher in base all’Isee.: ilper l’assistenza psicologica sta

Speranza difende l'obbligo vaccinale per gli over 50 Da domani, intanto,in vigore l' obbligo ...del cosiddetto 'bonus psicologico' che per il ministro della Salute "ci sarà" nel"e ...Il sostegno alla salute mentale sarà inserito nel decreto in discussione in Parlamento: a confermarlo è stato il ministro della Salute Roberto Speranza. Il testo dovrebbe essere presentato oggi: si ...(Open) Bonus psicologo, governo a lavoro: l’emendamento nel decreto Milleproroghe. “Sono ore decisive per l’emendamento sul bonus psicologo” ha dichiarato il deputato del Partito democratico Filippo ...i correttivi nell’emendamento al decreto Milleproroghe. Il governo verso le modifiche sollecitate dalle relazioni della Guardia di finanza e dell’Agenzia delle entrate. Contro le truffe del ...