Lucio Dalla | a 10 anni dalla sua morte esce un libro su di lui a cura di Massimo Poggini

Leggi su lopinionista

(Di lunedì 14 febbraio 2022) ROMA – La vita e l’arte divengono ripercorse, a dieci, a partire dalle sue parole e dalle sue canzoni in unricco di foto, storie, aneddoti e curiosità. E’ ‘. Immagini e racconti di una vita profonda come il mare’ del giornalista musicale, con la prefazione di Silvana Casato Mondella, moglie dello storico promoter Michele, ufficio stampa e amica intima dell’artista bolognese, in libreria l’1 marzo per Rizzoli Bur. “Io sono incoerente. Mi piace moltissimo esserlo e mi piacciono le persone che lo sono. Vivo nell’attesa quotidiana di cambiamenti. L’incontro di domani, se ci sarà, la scoperta di un posto nuovo, ...