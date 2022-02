Lega Serie A, Bonomi in pole: Napoli e Lazio contrari (Di lunedì 14 febbraio 2022) Lega Serie A dopo le dimissioni di Paolo Dal Pino, il nome forte è quello di Carlo Bonomi. Napoli e Lazio non sono d’accordo. Il 15 febbraio, ci sarà un’assemblea importante della Lega Serie A. Si dovrà decidere il nuovo presidente, dopo le dimissioni di Paolo Dal Pino. Inoltre bisognerà adeguare lo Statuto ai principi informatori stabiliti dal Consiglio federale e decidere sulla richiesta della Figc, per il rinvio della giornata di campionato del weekend 19-20 marzo per aiutare il c.t. Roberto Mancini in vista dei playoff Mondiali. Lega Serie A: CARLO Bonomi IN pole Per quanto riguarda il sostituto di Dal Pino, il nome forte nelle ultime ore è quello di Carlo Bonomi, presidente di ... Leggi su napolipiu (Di lunedì 14 febbraio 2022)A dopo le dimissioni di Paolo Dal Pino, il nome forte è quello di Carlonon sono d’accordo. Il 15 febbraio, ci sarà un’assemblea importante dellaA. Si dovrà decidere il nuovo presidente, dopo le dimissioni di Paolo Dal Pino. Inoltre bisognerà adeguare lo Statuto ai principi informatori stabiliti dal Consiglio federale e decidere sulla richiesta della Figc, per il rinvio della giornata di campionato del weekend 19-20 marzo per aiutare il c.t. Roberto Mancini in vista dei playoff Mondiali.A: CARLOINPer quanto riguarda il sostituto di Dal Pino, il nome forte nelle ultime ore è quello di Carlo, presidente di ...

