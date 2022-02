Intesa Sanpaolo, messaggio prima del prelievo: la novità (Di martedì 15 febbraio 2022) Le operazioni di prelievo potrebbero far emergere brutte sorprese per i clienti di Intesa Sanpaolo: attenzioni ai messaggi al bancomat Intesa Sanpaolo aggiorna spesso i propri clienti sulle novità importanti che si stanno verificando nelle ultime ore. Soprattutto per quel che riguarda le operazioni eseguite presso i propri sportelli. Ma anche quelle che vengono effettuate L'articolo proviene da Consumatore.com. Leggi su consumatore (Di martedì 15 febbraio 2022) Le operazioni dipotrebbero far emergere brutte sorprese per i clienti di: attenzioni ai messaggi al bancomataggiorna spesso i propri clienti sulleimportanti che si stanno verificando nelle ultime ore. Soprattutto per quel che riguarda le operazioni eseguite presso i propri sportelli. Ma anche quelle che vengono effettuate L'articolo proviene da Consumatore.com.

Advertising

intesasanpaolo : Intesa Sanpaolo investe £40mln in @thoughtmachine, #fintech specializzata in #Cloud per il #Banking e scelta come p… - ParliamoDiNews : Le banche europee pompano altri 50 miliardi in gas e petrolio nel 2021. Da Intesa Sanpaolo 439 milioni in più rispe… - Dome689 : Le banche europee pompano altri 50 miliardi in gas e petrolio nel 2021. Da Intesa Sanpaolo 439 milioni in più rispe… - btboresette : @intesasanpaolo Sanpaolo investe 40 mio di pound in @thoughtmachine - - Osserv_Impresa : Digital banking, Intesa Sanpaolo: 40 milioni di sterline in Thought Machine, Vault per la nuova piattaforma -