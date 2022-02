“Inter | tra oggi e domani…” | triplo annuncio in arrivo | stanno per firmare

(Di lunedì 14 febbraio 2022) L’non è solo alle prese con la lotta Scudetto e il match di Champions contro il Liverpool, ma anche con il mercato. Dopo il divorzio con Conte e le ‘cessioni obbligate’ di Lukaku ed Hakimi, in molti non si aspettavano un’così forte già a partire da questa stagione. I dirigenti nerazzurri e Simone Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

Advertising

SerieA : Termina in pareggio la sfida tra @sscnapoli e @Inter ? Al rigore di @Lor_Insigne risponde @EdDzeko ? #NapoliInter… - realvarriale : Dopo il doppio confronto tra @Inter e @sscnapoli 3 considerazioni: @inter,sotto nelle 2 partite,è caratterialmente… - SerieA : Si alza il sipario al Maradona ?? @sscnapoli ?? @Inter: sfida tra potenze del campionato ???? #NapoliInter #SerieATIM??… - Dani63450121 : @pisto_gol @Inter @acmilan Hai ragione Maurizio . Già arrivare allo stadio sembra una zona di pre guerra . Tra torn… - PaliilaP : RT @ncorrasco: Anche basta con il paragone tra Pinamonti e Scamacca: i numeri non sono tutto. Se dovessimo considerare i numeri allora dovr… -

Ultime Notizie dalla rete : Inter tra

Corriere dello Sport

- Liverpool Il quadro degli ottavi di finale si chiude mercoledì 16 febbraio a San Siro con la sfidal'campione d'Italia e il Liverpool di Klopp. Inzaghi senza Barella ...... che consente ai rossoneri di battere la Sampdoria e superare l'ritornando momentaneamente in ... Dopo la lesione al polso rimediata a ottobre, l'ex Lille ha ripreso regolarmente il postoi ...Una vittoria di misura utile per superare momentaneamente l’Inter di Simone Inzaghi in classifica. I nerazzurri, tuttavia, hanno ancora una partita da recuperare. La partita di oggi ha visto un solo ...La classifica adesso dice Milan 55, Inter 54 e Napoli 53. Tutto ... che vanno vicino al gol alla mezz’ora: scontro fuori area tra Szczesny e Kopmainers, pallone sui piedi di Muriel che, a porta vuota, ...