Incidenti sul lavoro, morto operaio 43enne in una ditta di trasporti vicino a Benevento (Di lunedì 14 febbraio 2022) Un operaio di una ditta di trasporti è morto sul piazzale di un’azienda nella Zona industriale di Puglianello, in provincia di Benevento. La vittima è un uomo di 43 anni di San Giuseppe vesuviano (Napoli). Il personale del 118 è intervenuto subito ma ha potuto solo constatare il decesso. Sul posto anche i carabinieri del nucleo radiomobile della compagnia di Cerreto Sannita: ancora non è chiaro se l’uomo sia caduto e abbia battuto violentemente la testa sull’asfalto o se sia stato colpito da alcune lamiere sistemate su un camion. Nelle prossime ore, scrivono i quotidiani locali, potrebbero essere sequestrate le telecamere di sicurezza proprio per tentare una ricostruzione dei fatti. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 14 febbraio 2022) Undi unadisul piazzale di un’azienda nella Zona industriale di Puglianello, in provincia di. La vittima è un uomo di 43 anni di San Giuseppe vesuviano (Napoli). Il personale del 118 è intervenuto subito ma ha potuto solo constatare il decesso. Sul posto anche i carabinieri del nucleo radiomobile della compagnia di Cerreto Sannita: ancora non è chiaro se l’uomo sia caduto e abbia battuto violentemente la testa sull’asfalto o se sia stato colpito da alcune lamiere sistemate su un camion. Nelle prossime ore, scrivono i quotidiani locali, potrebbero essere sequestrate le telecamere di sicurezza proprio per tentare una ricostruzione dei fatti. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

Advertising

BreakingItalyNe : RT @SkyTG24: Incidenti sul lavoro, operaio 43enne morto nel Beneventano - SkyTG24 : Incidenti sul lavoro, operaio 43enne morto nel Beneventano - eccoda : RT @essenziale_it: Imprese nate all’improvviso senza avere i requisiti minimi, lavoratori in nero e incidenti stanno accompagnando l’espans… - MicheleGalvani : ++ INCIDENTI LAVORO: OPERAIO 43ENNE MUORE NEL BENEVENTANO ++ Lavorava per ditta trasporti, colpito da lamiere su ca… - essenziale_it : Imprese nate all’improvviso senza avere i requisiti minimi, lavoratori in nero e incidenti stanno accompagnando l’e… -